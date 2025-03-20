Киста за полтора месяца лишила речи 23-летнего парня из Татарстана

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Республика
20 марта 2025  17:43

23-летний житель Кукморского района Татарстана столкнулся с неожиданной проблемой: за полтора месяца у него во рту выросло образование, которое лишило его возможности нормально говорить. Молодой человек обратился к врачам, и обследование выявило врожденную дермоидную кисту, о которой он даже не подозревал.

Челюстно-лицевой хирург Райнур Мухаметзянов вместе с ассистентом Руфиной Закировой из РКБ провели операцию, удалив кисту через разрез в ротовой полости. Уже через четыре дня пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба РКБ в своем телеграм-канале.

Эксперты отмечают, что дермоидные кисты, хотя и являются врожденными, могут долгое время оставаться незамеченными. Их рост часто провоцируется гормональными изменениями или другими факторами.

Этот случай подчеркивает необходимость своевременного обращения к врачам при появлении любых необычных симптомов. О важности прохождения диспансеризации рассказал Марсель Миннуллин в интервью нашей газете.

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