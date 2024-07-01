Китайский Сабантуй в Казани: гонками на лодках отметили праздник Дуаньу

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Город
1 июля 2024  09:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Фото: «Татар-информ»

Казань стала ареной яркого татаро-китайского праздника - китайского Сабантуя. В Центре гребных видов спорта прошли традиционные гонки на лодках-драконах, главное событие праздника. 

Дуаньу, праздник драконьих лодок, отмечается в Китае уже почти 2 000 лет и включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Китае он символизирует начало лета.

В Казани праздник проходит уже в пятый раз. По словам президента Федерации гребли на байдарках и каноэ Олега Коробченко, главная цель мероприятия - объединить спортивные коллективы. В гонке приняли участие 22 команды, представляющие промышленные предприятия, банки и министерства республики.

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