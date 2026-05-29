Клещевой энцефалит: первый заболевший в Татарстане с начала сезона

Управление Роспотребнадзора по РТ сообщило о первом с начала сезона случае клещевого вирусного энцефалита. Житель республики был укушен клещом во время отдыха в Челябинской области. Всего с начала 2026 года в медучреждения Татарстана обратились 2643 пострадавших от укусов клещей, из них 604 ребенка. Чаще всего укусы фиксировались в Казани (728 случаев), Набережных Челнах (262) и Альметьевском районе (246).

Лабораторно подтверждено: у пяти членистоногих, снятых с людей, выявлен энцефалит, у 256 — боррелиоз, у 12 — анаплазмоз. В республике продолжаются акарицидные обработки парков, скверов и мест массового отдыха. Иммунизацией против энцефалита охвачено 9,9 тыс. человек (72% от плана). В Роспотребнадзоре напоминают о важности вакцинации и соблюдения мер защиты при выезде на природу.