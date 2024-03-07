Ко дню города в Казани откроют три детсада

Два дошкольных образовательных учреждения с проектной мощностью в 260 мест построят в микрорайоне «Салават Купере» на проспекте Заречье и в ЖК «Яратам» на улице Бухарская. Еще один детский сад на 80 мест появится на улице Ягодинская. Ожидается, что все три объекта откроют в конце августа.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился со строительством на Бухарской. В новом саду площадью в 3 тысяч кв.м расположат 14 групп по 14-20 воспитанников. Оформление будет сочетаться с дизайном самих домов в жилом комплексе. На территории оборудуют 14 детских площадок с теневыми навесами и еще две физкультурно-спортивные.

Рядом со строящимся детским садом также находится жилой массив Дальний. Поблизости – на улице Родины – в этом году планируется построить школу на 1224 места.