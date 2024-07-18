Количество избирателей в Татарстане снизилось

Центризбирком Татарстана обнародовал уточненные данные о численности избирателей в республике. На 1 июля активным избирательным правом обладают 2 926 245 человек, что на несколько тысяч меньше, чем в начале года.

Как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, численность избирателей уточняется два раза в год, согласно федеральному законодательству, для подведения итогов голосования и установления легитимности выборов.

8 сентября в Татарстане пройдут выборы в Государственный Совет РТ VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.