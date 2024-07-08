Количество солнечных ударов в Казани выросло в 45 раз за неделю

По данным станции скорой медицинской помощи Казани, за прошедшую неделю количество вызовов из-за солнечных ударов выросло в 45 раз. Если неделей ранее был зафиксирован всего 1 случай, то за прошедшую неделю их было 45.

В целом, количество вызовов скорой помощи в Казани также значительно увеличилось: с 13 010 звонков и 1 377 выездов в общественные места в последнюю неделю июня до 14 370 звонков и 1 707 выездов за прошедшую неделю.

В Татарстане из-за сильной жары было объявлено штормовое предупреждение. 5 июля в Казани был побит температурный рекорд вековой давности, а в республике были побиты исторические максимумы потребления мощности энергосистемой РТ.