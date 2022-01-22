«Количество жалоб выросло в 5 раз»: Президент Татарстана раскритиковал неочищенные от снега дороги

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал дороги и дворы, неочищенные от снега, и поручил усилить контроль за уборкой. С таким заявлением он выступил на совещании в Доме Правительства РТ.

Количество жалоб от граждан в соцсетях выросло в 5 раз. Более 50 процентов всех сообщений — это уборка снега", — отметил он.

Минниханов рассказал, что больше всего обращений на неочищенные дороги поступают из Казани, Челнов, Нижнекамска, Бугульмы, Альметьевска и из Пестричинского и Елабужского районов.

Ранее «КВ» сообщали, что прокуратура Челнов потребовала от управляющих компаний очистить улицы от снега