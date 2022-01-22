Прокуратура Челнов потребовала от управляющих компаний очистить улицы от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомоства.

Во время проверки было установлено, что дороги и тротуары большинства многоквартирных жилых домов не очищены от наледи и снега, не обработаны противогололедными средствами.

Так, требования были вынесены 19 управляющим компаниям. На двух должностных лиц возбудили административные дела за организацию УК с нарушением лицензионных требований.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана с начала зимы штрафовали 14 компаний за несвоевременную уборку снега с дорог. Во время проверок было выписано 134 предписания на устранение недостатков.