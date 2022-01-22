 Прокуратура Челнов потребовала от управляющих компаний очистить улицы от снега
news_header_top_970_100

Прокуратура Челнов потребовала от управляющих компаний очистить улицы от снега

Всего было вынесено 19 представлений.

Истории
22 января 2022  10:30
Автор:
Эдуард Салихов

Прокуратура Челнов потребовала от управляющих компаний очистить улицы от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомоства.

Во время проверки было установлено, что дороги и тротуары большинства многоквартирных жилых домов не очищены от наледи и снега, не обработаны противогололедными средствами. 

Так, требования были вынесены 19 управляющим компаниям. На двух должностных лиц возбудили административные дела за организацию УК с нарушением лицензионных требований. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана с начала зимы штрафовали 14 компаний за несвоевременную уборку снега с дорог. Во время проверок было выписано 134 предписания на устранение недостатков.

Новости
В Челнах пенсионерка выпала из окна на козырек подъезда
В Зеленодольске при пожаре пострадал мужчина — он отравился продуктами горения
В МВД опровергли информацию о задержании в Набережных Челнах насильника девочки
В Казани на улице Кулагина женщина погибла, застряв в дверях троллейбуса
В России установили новый антирекорд по числу заболевших от коронавируса
Минниханов: в Татарстане серьезного роста в стационарах из-за омикрона нет
Павел Дуров негативно высказался о планах ЦБ запретить криптовалюты
В Казани появится школа креативных индустрий