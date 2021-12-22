 Колледж «Алабуга Политех» пригласил для рекламы Инстасамку
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Колледж «Алабуга Политех» пригласил для рекламы Инстасамку

В своем Instagram девушка рассказала, что приехала в Нижнекамск.

Республика
22 декабря 2021  13:36
Автор:
Ольга Ильина

Современный инженерный колледж «Алабуга Политех» пригласил для рекламы исполнительницу и блогера Дарью Зотееву, более известную под псевдонимом Инстасамка. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали собственные источники.

Официальной информации ни со стороны руководства колледжа, ни представителей исполнительницы пока не поступало. Тем не менее, в «сторис» своего Instagram девушка показала билеты по направлению Москва – Нижнекамск. И, судя по тем же сторис, девушка уже в Нижнекамске.

Ранее Татспиртпром так же приглашал Инстасамку для клипа и предлагал заплатить 1,6 млн рублей за восьмисекундную рекламу.

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Колледж «Алабуга Политех» пригласил для рекламы Инстасамку
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