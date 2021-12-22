Колледж «Алабуга Политех» пригласил для рекламы Инстасамку

Современный инженерный колледж «Алабуга Политех» пригласил для рекламы исполнительницу и блогера Дарью Зотееву, более известную под псевдонимом Инстасамка. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали собственные источники.

Официальной информации ни со стороны руководства колледжа, ни представителей исполнительницы пока не поступало. Тем не менее, в «сторис» своего Instagram девушка показала билеты по направлению Москва – Нижнекамск. И, судя по тем же сторис, девушка уже в Нижнекамске.

Ранее Татспиртпром так же приглашал Инстасамку для клипа и предлагал заплатить 1,6 млн рублей за восьмисекундную рекламу.