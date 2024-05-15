Коллекция старинных шамаилей откроет выставку в Свияжске

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Республика
15 мая 2024  08:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 15 мая, в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» откроется выставка «Текст и образ. Неисчерпаемый мир исламского шамаиля».

Выставка посвящена высокому мастерству исламской каллиграфии и феномену мусульманской культуры – шамаилю. Экспозиция подготовлена в рамках культурной программы XV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Гости смогут увидеть коллекцию печатных шамаилей конца XIX - XX веков, изданных в Казани на основе авторских работ мастеров-каллиграфов. Современное творчество в жанрах шамаиля и каллиграфических композиций будет представлено работами трех художников Татарстана и Башкортостана.

В экспозиции также будет показана связь искусства каллиграфии с культурой татарской книги и затронута драматическая тема смены графики татарского языка.

Выставка будет открыта до 14 июля, а XV Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» пройдет в Татарстане до 19 мая.

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