Коллекция старинных шамаилей откроет выставку в Свияжске

Сегодня, 15 мая, в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» откроется выставка «Текст и образ. Неисчерпаемый мир исламского шамаиля».

Выставка посвящена высокому мастерству исламской каллиграфии и феномену мусульманской культуры – шамаилю. Экспозиция подготовлена в рамках культурной программы XV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Гости смогут увидеть коллекцию печатных шамаилей конца XIX - XX веков, изданных в Казани на основе авторских работ мастеров-каллиграфов. Современное творчество в жанрах шамаиля и каллиграфических композиций будет представлено работами трех художников Татарстана и Башкортостана.

В экспозиции также будет показана связь искусства каллиграфии с культурой татарской книги и затронута драматическая тема смены графики татарского языка.

Выставка будет открыта до 14 июля, а XV Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» пройдет в Татарстане до 19 мая.