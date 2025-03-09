Команда РТ выиграла женскую эстафету на чемпионате России

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Спорт
9 марта 2025  18:45
Автор:
Эдгар Витковский

 

На лыжной базе в поселке Мирный прошла женская эстафета 4х7,5 км в рамках чемпионата России-2025. Первую строчку заняла сборная Татарстана–1, которую представляли лыжницы Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Дарья Непряева и Наталья Терентьева.

Спортсменки преодолели дистанцию за 1:12.29,3. Отметим, что заключительный круг бежала Наталья Терентьева – финишировала лыжница с флагом Татарстана. Второй результат показала сборная Москвы (+49,3 секунды), третий результат у лыжниц из Тюменской области (+1.27,2).

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