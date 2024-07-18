Комбайнер из Татарстана отсудил у хозяйства 200 тысяч рублей за травму на работе

В Алексеевском районе прокуратура добилась выплаты компенсации работнику, получившему травму на производстве. В октябре 2022 года мужчина, очищая шкив комбайна в колхозе «Алга», получил травму из-за нарушения работодателем правил охраны труда.

Прокуратура вступилась в защиту прав работника, направив в суд иск с требованием взыскать с работодателя материальный вред и компенсацию морального вреда. В результате суд взыскал с работодателя в пользу работника свыше 200 тысяч рублей. Решение суда исполнено.