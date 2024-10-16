Комитет Госдумы отклонил законопроект о замене ЕГЭ

Комитет Госдумы по вопросам образования принял решение отклонить законопроект, который предлагал школьникам возможность выбора формата сдачи итогового экзамена. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Яну Лантратову, первого заместителя председателя комитета.

По словам Лантратовой, основная причина для отклонения инициативы заключается в возможных несоответствиях между процедурами и результатами экзаменов. Это обстоятельство может привести к неравным условиям при поступлении в высшие учебные заведения страны.

По мнению представителей Государственной думы, введение альтернативного ЕГЭ подорвет единство подходов к оценке качества образовательных достижений учащихся.

Лантратова отметила, что большинство членов комитета поддерживают данную точку зрения, однако некоторые члены высказывают мнение о необходимости внедрения различных форм итоговой аттестации для школьников.