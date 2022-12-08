Комитет Госсовета РТ поддержал трудовые гарантии госслужащим при мобилизации

В Татарстане хотят дать дополнительные гарантии госслужащим при мобилизации в зону СВО. Законопроект поддержали депутаты Комитета Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению.

Так, гарантии будут действовать, если их призовут по мобилизации, при заключении контракта о прохождении военной службы или же контракта добровольца. Также председатель комитета Альберт Хабибуллин подчеркнул, что по гарантиям госслужащим в стаж пойдет период нахождения на военной службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что для судей Конституционного суда Татарстана, пребывающих в отставке, утвердили порядок предоставления гарантий. Ежемесячное пожизненное содержание Конституционный суд будет им выплачивать до 31 декабря, а потом эти функции передадут Минтруду РТ.