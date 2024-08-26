Комитет по транспорту Казани объяснил, как будет работать общественный транспорт 30 августа

В День города, 30 августа, общественный транспорт Казани будет работать по измененному графику. С целью обеспечения удобства жителей и гостей города, транспорт будет функционировать по графику выходного дня, с продлением работы до 23:30.

Некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев с 12:00 до 23:30 будут работать по графику рабочего дня. Метрополитен с 9:00 до 23:30 будет функционировать по пиковому режиму рабочего дня.

После завершения праздничного салюта, для удобства горожан будет организована специальная подача транспорта с 20:30. Автобусы будут ожидать пассажиров на ряде ключевых остановок в центре города, включая остановки у ЦУМа, Дворца спорта, Кремлевской набережной, Молодёжного центра, Центра семьи «Казан», а также у Центрального стадиона.