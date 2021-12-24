Компания #Суварстроит вошла в топ-100 застройщиков России

На этой неделе в #Суварстроит подвели итоги уходящего года. Спикеры рассказали о

положительном эффекте льготных программ, сдвигом рынка в сторону цифровых

инструментов и важности работы над качеством продуктов – как ипотечных, так и

девелоперских.

Генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов отметил: особенность

компании в том, что она представлена во всех сегментах жилья и в проектах реализуются

самые современные тренды – от архитектурных обликов нового формата до

энергосберегающих технологий и инструментов «умного дома».



«В 2021 году в активной застройке находится 253 тыс. кв. метров жилья в 9 комплексах,

расположенных в четырех районах нашей столицы и крупнейшей застраиваемой локации

– Лаишевский узел. Все жилые комплексы на разных стадиях готовности, поэтому

приобрести можно как уже готовую квартиру в чистовой или предчистовой отделке, так

и жилье на стадии строительства. В Лаишевском узле, где сосредоточились комплексы

комфорт- и бизнес-класса, на сегодня построено и заселено 20 домов на 2,5 тыс. квартир

почти на 6 тыс. жителей. Мы также завершили строительство второй очереди ЖК

«Столичный» в Казани. Ключи от квартир получили более 600 новых семей. В 2021 году

реализовали проект премиум-класса в ЖК «Август-Астра» – он стал «Лучшим

региональным жилым комплексом элит-класса» по версии Urban Awards. В ЖК «Волжские

просторы» на этапе строительства пять домов на 1 180 квартир общей площадью

75 тыс. кв. м: объекты планируется завершить до конца 2021 года. В наших планах

запустить старт дополнительных домов в «Волжских просторах» в рамках проектного

финансирования. Новые дома будут выходить в продажу уже по новой схеме эскроу

с одновременным строительством многоуровневых парковок», – рассказал о ходе

реализации проектов Руслан Нурмухаметов.

Кстати, новые очереди жилых комплексов разрабатываются в #Суварстроит собственным

Проектным бюро. Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам

#Суварстроит Эльвира Галяутдинова отметила, что ставка делается на продукт – это

ключевой тренд среди застройщиков:

- Если ранее компании обращались в сторонние организации, то сейчас застройщики

становятся медиакомпаниями, создают собственные маркетинговые структуры,

совершенствуют продукты. Мы готовимся сдавать квартиры с ремонтом, элементами

«умного дома», уже внедряем авторскую архитектуру и наращиваем соответствие

стандартам комплексного развития.



В 2021 году #Суварстроит ввел 164 кв. метров жилья. Сегодня компания в сотне

крупнейших застройщиков по объему текущего строительства не только в Татарстане, но

и по стране. Проекты компании изучают региональные коллеги, комплексы завоевывают

престижные награды на федеральных конкурсах. Идет колоссальная работа по

опережению трендов. Лучшая обратная связь – это 95% распроданных еще на этапе

строительства квартир, добавила Эльвира Галяутдинова.



Партнеры компании – представители банковского сектора – поделились своими

наблюдениями. Сейчас, по их мнению, большим спросом пользуется семейная и льготная

ипотека. Но ведь люди покупают не ипотеку, а качественное жилье, поэтому перед

приобретением внимательно изучают проекты. В то же время цифровые сервисы

значительно сократили время заключения ипотечной сделки – например, электронная

регистрация, подача заявки онлайн. Это позволяет работать с клиентами, которые

находятся в других городах России и в целом совершать сделки максимально быстро и

комфортно.