Компания #Суварстроит вошла в топ-100 застройщиков России

На этой неделе в #Суварстроит подвели итоги уходящего года. Спикеры рассказали о
положительном эффекте льготных программ, сдвигом рынка в сторону цифровых
инструментов и важности работы над качеством продуктов – как ипотечных, так и
девелоперских.
Генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов отметил: особенность
компании в том, что она представлена во всех сегментах жилья и в проектах реализуются
самые современные тренды – от архитектурных обликов нового формата до
энергосберегающих технологий и инструментов «умного дома».
«В 2021 году в активной застройке находится 253 тыс. кв. метров жилья в 9 комплексах,
расположенных в четырех районах нашей столицы и крупнейшей застраиваемой локации
– Лаишевский узел. Все жилые комплексы на разных стадиях готовности, поэтому
приобрести можно как уже готовую квартиру в чистовой или предчистовой отделке, так
и жилье на стадии строительства. В Лаишевском узле, где сосредоточились комплексы
комфорт- и бизнес-класса, на сегодня построено и заселено 20 домов на 2,5 тыс. квартир
почти на 6 тыс. жителей. Мы также завершили строительство второй очереди ЖК
«Столичный» в Казани. Ключи от квартир получили более 600 новых семей. В 2021 году
реализовали проект премиум-класса в ЖК «Август-Астра» – он стал «Лучшим
региональным жилым комплексом элит-класса» по версии Urban Awards. В ЖК «Волжские
просторы» на этапе строительства пять домов на 1 180 квартир общей площадью
75 тыс. кв. м: объекты планируется завершить до конца 2021 года. В наших планах
запустить старт дополнительных домов в «Волжских просторах» в рамках проектного
финансирования. Новые дома будут выходить в продажу уже по новой схеме эскроу
с одновременным строительством многоуровневых парковок», – рассказал о ходе
реализации проектов Руслан Нурмухаметов.
Кстати, новые очереди жилых комплексов разрабатываются в #Суварстроит собственным
Проектным бюро. Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам
#Суварстроит Эльвира Галяутдинова отметила, что ставка делается на продукт – это
ключевой тренд среди застройщиков:
- Если ранее компании обращались в сторонние организации, то сейчас застройщики
становятся медиакомпаниями, создают собственные маркетинговые структуры,
совершенствуют продукты. Мы готовимся сдавать квартиры с ремонтом, элементами
«умного дома», уже внедряем авторскую архитектуру и наращиваем соответствие
стандартам комплексного развития.
В 2021 году #Суварстроит ввел 164 кв. метров жилья. Сегодня компания в сотне
крупнейших застройщиков по объему текущего строительства не только в Татарстане, но
и по стране. Проекты компании изучают региональные коллеги, комплексы завоевывают
престижные награды на федеральных конкурсах. Идет колоссальная работа по
опережению трендов. Лучшая обратная связь – это 95% распроданных еще на этапе
строительства квартир, добавила Эльвира Галяутдинова.
Партнеры компании – представители банковского сектора – поделились своими
наблюдениями. Сейчас, по их мнению, большим спросом пользуется семейная и льготная
ипотека. Но ведь люди покупают не ипотеку, а качественное жилье, поэтому перед
приобретением внимательно изучают проекты. В то же время цифровые сервисы
значительно сократили время заключения ипотечной сделки – например, электронная
регистрация, подача заявки онлайн. Это позволяет работать с клиентами, которые
находятся в других городах России и в целом совершать сделки максимально быстро и
комфортно.