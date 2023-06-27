 Концепцию реновации ДК «Химиков» в Казани презентуют после серии общественных слушаний
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Концепцию реновации ДК «Химиков» в Казани презентуют после серии общественных слушаний

На данный момент она дополняется с учетом ранее проведенных общественных слушаний.

Город
27 июня 2023  11:58
Автор:
Дамира Хайрулина

Дизайн-концепцию реновации казанского ДК «Химиков» презентуют после проведения серии общественных слушаний. В данный момент он претерпевает изменения, сообщил сегодня министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

«Дизайн-концепция, которая была разработана еще пару лет назад претерпевает дополнения с учетом тех общественных слушаний, которые мы проводим. Две недели назад первые общественные слушания мы провели с населением микрорайона. Они озвучили предложения, что там должно появиться и что не должно. Еще 2-3 слушаний мы должны будем провести с другим населением. Мы обязательно соберём сообщество молодых мам и отцов, не просто – мы взяли и сделали как хотим. Нет. Мы должны с учётом мнения населения принять общей концепт», –  заявил министр.

Напомним, здание ДК «Химиков» в Казани было передано в ведение министерства по делам молодежи Республики Татарстан. На данный момент оперативное управление осуществляет республиканский молодежный центр.

Ранее «КВ» сообщали о высказаыннх жителями идеях по обновлению здания культуры. Молодежь предложила создать в ДК площадку для мастер-классов, занятий йогой, гончарную мастерскую и зоны отдыха.  Работающая молодежь захотела организовать кинопросмотры и языковые курсы. Молодые семьи выразили желание видеть в ДК кабинеты психологических консультаций, фуд-корт, кружки для детей, маркеты, веревочный парк, концертную и театральную площадки на открытом воздухе. Горожане также попросили предусмотреть места для парковки автомобилей и велосипедов.

 

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