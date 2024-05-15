Концерт, интерактивы и мастер-классы: что ожидает участников «Кросса корпораций» в Казани

30 мая в лесопарке «Лебяжье» состоится спортивное мероприятие «Кросс корпораций», где участникам предстоит преодолеть 3-километровую трассу с 14 разноуровневыми препятствиями.

К участию приглашаются команды из организаций и предприятий Татарстана. В каждой команде должно быть шесть человек старше 18 лет, работающих в компании не менее трех месяцев, включая как минимум двух женщин.

Помимо соревнований, для участников и зрителей будет организована концертная программа, различные интерактивные занятия, мастер-классы на тему, а также торжественная церемония награждения победителей. Это мероприятие нацелено на развитие физической активности, командного взаимодействия и креативного мышления среди участников.