Концерт, интерактивы и мастер-классы: что ожидает участников «Кросса корпораций» в Казани

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Город
15 мая 2024  13:25
Автор:
Эндже Гарафиева

30 мая в лесопарке «Лебяжье» состоится спортивное мероприятие «Кросс корпораций», где участникам предстоит преодолеть 3-километровую трассу с 14 разноуровневыми препятствиями.

К участию приглашаются команды из организаций и предприятий Татарстана. В каждой команде должно быть шесть человек старше 18 лет, работающих в компании не менее трех месяцев, включая как минимум двух женщин.

Помимо соревнований, для участников и зрителей будет организована концертная программа, различные интерактивные занятия, мастер-классы на тему, а также торжественная церемония награждения победителей. Это мероприятие нацелено на развитие физической активности, командного взаимодействия и креативного мышления среди участников.

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