Концерт Лолиты Милявской в Казани отменен

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Город
7 марта 2025  09:44

Концерт известной певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться 21 марта в Международном выставочном центре «Казань Экспо», отменен. Об этом сообщили представители администрации выставочного центра, не уточняя причин принятого решения.  

Ранее общественная организация «Русская община» направила коллективное обращение с просьбой отменить мероприятие главе Республики Татарстан, а также в Министерство образования и науки и Министерство культуры региона. В обращении активисты выразили свою позицию, однако конкретные причины отмены концерта официально не раскрываются.  

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