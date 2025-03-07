Концерт Лолиты Милявской в Казани отменен

Концерт известной певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться 21 марта в Международном выставочном центре «Казань Экспо», отменен. Об этом сообщили представители администрации выставочного центра, не уточняя причин принятого решения.

Ранее общественная организация «Русская община» направила коллективное обращение с просьбой отменить мероприятие главе Республики Татарстан, а также в Министерство образования и науки и Министерство культуры региона. В обращении активисты выразили свою позицию, однако конкретные причины отмены концерта официально не раскрываются.