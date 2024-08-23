Концерт, показ мультфильмов и мастер-классы: что будет на открытии детского парка «Елмай»

30 августа на набережной реки Казанки состоится открытие самого масштабного детского парка в Казани – «Елмай». Пространство расположено между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой РТ.

На территории парка оборудована большая детская площадка с различными зонами, функционирует многофункциональный павильон, есть фонтан, сцена, поляны для отдыха и проведения мероприятий, большой природный лабиринт и зоны для тихого отдыха.

В рамках открытия парка пройдет большой праздничный концерт с участием детских творческих коллективов. Также будут организованы показ советских мультфильмов, кулинарные мастер-классы в новом кафе, мастер-классы от команды «Архидети», экскурсии по Фуксовскому саду, а также открытие детского книжного магазина «Смена» и выставка «Мой дом на воде» художницы Натальи Демьяненко.