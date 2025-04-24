Контракты двенадцати игроков основы «Ак Барса» истекают в конце мая

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Спорт
24 апреля 2025  18:50
Автор:
Эдгар Витковский

Контракты двенадцати игроков основы «Ак Барса» истекают 31 мая 2025 года. В этот день ограниченно свободными агентами могут стать вратарь Амир Мифтахов, защитники Никита Евсеев и Даниил Журавлёв, нападающие Артём Галимов, Илья Сафонов, Семён Терехов, Егор Бабенко, Алексей Пустозёров и Радэль Замалтдинов. Неограниченно свободными агентами на трансферный рынок могут выйти защитник Алексей Марченко и нападающий Николас Петан.

«Ак Барс» пока не объявлял о продлении соглашений с игроками, чьи контракты истекают в конце мая. Последнее подписание датируется 28 декабря прошлого года, когда клуб продлил трудовые отношения с защитниками Митчеллом Миллером и Константином Лучевниковым, а также форвардом Дмитрием Кателевским.

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