Контракты на капремонт школ и детских садов в РТ обошлись в 210 млн рублей

Власти Татарстана объявили тендеры на капитальный ремонт девяти образовательных учреждений в районах республики. Общая сумма контрактов превышает 210 млн рублей.

Самый крупный контракт – на 81 млн рублей – предназначен для ремонта детского сада в деревне Асан-Елга Кукморского района. Заказчиком работ выступает «Главстрой Татарстана».

Еще семь школ и один детский сад будут отремонтированы по заказу «Главинвестстроя РТ». В их числе лицей №2 в Альметьевске, средняя школа №2 в Елабуге, Лашманская средняя школа Черемшанского района и другие объекты образования.

В рамках ремонта планируется не только обновить сами здания, но и приобрести новую мебель, оборудование и инвентарь, а также благоустроить прилегающие территории. Завершить все работы подрядчики должны до конца текущего года, хотя сроки контрактов рассчитаны до начала 2025 года.