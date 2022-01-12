Ковид под руку с гриппом: как вирусы косят татарстанцев

Пока в Татарстане готовят снятие коронавирусных ограничений, о чем упоминала вице-премьер Лейла Фазлеева, число заболевших гриппом продолжает расти. Только на днях было выявлено практически 600 зараженных. В прошлом году болеющих гриппом было не так много, среди населения в основном бушевал ковид, но начиная с этой осени пошел рост числа подхвативших оба вируса одновременно.

В пылу борьбы с «короной» про вирус гриппа многие начали забывать, ведь кажется, что заразиться им не так уж и страшно. Однако ученые утверждают, что не стоит списывать безобидный грипп со счетов, учитывая, что подхватить оба вируса можно одновременно, собрав в организме смертельное комбо.

Редакция «Казанских ведомостей» узнала у ученых, какова вероятность заразиться обоими вирусами сразу, можно ли это пережить и сможет ли грипп в конечном итоге вытеснить ковид с вирусной арены.

«Меры против ковида повлияли и на грипп»

Чтобы разобраться в причинах роста числа заболевших гриппом в Татарстане, мы обратились за комментарием к профессору кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберту Ризванову.

Ученый утверждает, что «вирусы не дерутся друг с другом». А снижение заболеваемости гриппом в Татарстане в прошлом году было связано с тем, что из-за ковида ввели усиленные меры эпидемиологического контроля — перевели сотрудников на дистанционный режим работы.

«Все это и привело к тому, что в целом заболеваемость ОРВИ снизилась. Эти меры были направлены против распространения коронавируса, что повлияло и на распространение других вирусов. То есть не только ковида, но и сезонных заболеваний. Но при этом началась кампания по вакцинации от коронавируса, а вакцинации от гриппа начали уделять меньше внимания, она снизилась. Это привело к тому, что иммунитет населения против гриппа ослаб», — утверждает профессор.

Ризванов отметил, что через год из-за снижения количества вакцинированных население будет менее защищено от гриппа. Такие колебания в заболеваемости случаются не первый раз.

«Обычно, если в какой-то год заболеваемость гриппом снижается, то через год или через два мы видим новую волну заболеваемости, связанную как раз с тем, что меньше людей переболело в прошлом году, то есть иммунитет сформировало меньшее количество людей и население стало более уязвимо», — добавил профессор.

Альберт Ризванов подчеркнул, что грипп и коронавирус — абсолютно разные вирусы, как "кошки и собаки". Собеседник издания заверил, что фактически человек может заразится и гриппом, и ковидом одновременно, но на практике это крайне редкое событие.

«Во-первых, шансы заболеть каждым из этих вирусов не такой уж большой, а шанс заболеть одновременно и тем и другим, даже если подходить с точки зрения математики, это надо перемножить шансы заболеть каждым из них. То есть если шанс заболеть составляет каждым 0,01%, если перемножить, то получится шанс заболеть сразу двумя 1 к 10 тыс.», — отметил Ризванов.

У человека, заболевшим одним из вирусов, по словам эксперта, активируется противовирусный ответ организма, в этот момент заболеть вторым вирусом становится сложнее, потому что организм уже запустил процесс очищения от инфекции. Этот первый ответ организма направлен на любой вирус.

«Другое дело, если человек переболел ковидом и выздоровел, но организм ослаблен. В это время можно подхватить вторую инфекцию и переболеть возможно даже в более тяжелой форме. Именно поэтому сейчас важно вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа, а старшему поколению еще и от пневмококковых инфекций или воспаления легких», — поделился Ризванов.

Здесь же возникает и вопрос, как оба вируса сказываются на детях, ведь нередко они являются просто переносчиками коронавируса, болея им в легкой форме.

«Дети плотно контактируют друг с другом в детских садах, в школах, поэтому разобщение в классах и карантин – это стандартная практика профилактики. Дети меньше внимания уделяют личной гигиене, тащат в рот руки. Ну и разные вирусы действуют на людей разного возраста по-разному. Ковид вот у детей проходит в более легкой форме, и дети отвечают лучше на лечение», — заключил ученый.

«Биологически вирус гриппа и коронавирус никак между собой не связаны»

Доцент кафедры микробиологии КФУ Павел Зеленихин утверждает, что биологически вирус гриппа и коронавирус никак между собой не связаны. Они изначально атакуют разные клетки в организме, но человек может заразиться и гриппом, и ковидом одновременно. По словам ученого, вирус гриппа не способен помочь в борьбе с коронавируса.

«Дети коронавирусом болеют не менее часто, чем взрослые, просто у детей менее выраженная симптоматика. Вирусы же разные бывают, какие-то сильные симптомы выражены у детей, какие-то у взрослых. Вот грипп у детей активнее проявляется, взрослые полегче болеют. Коронавирус – наоборот, дети болеют практически бессимптомно, но вот переносят инфекцию активно», — поделился он.

По словам Зеленихина, в наших же интересах быстрее начать вакцинировать в республие детей. Так как именно дети являются основным "резервуаром" разнообразных респираторных инфекций.

Выяснили мы и мнение республиканского Роспотребнадзора о вероятности того, что вирус гриппа в конечном итоге вытеснит ковид

«Такая возможность не исключается, возможно, мы к этому придем. Но это больше вопрос научных организаций — изучений, раскладывание и гриппа, и коронавирусной инфекции по линейкам, по которым мы определяем типаж, штамм и изменения в вирусе. Над этим наши ученые безусловно работают», — отметила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.