Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков отправился к МКС на «Ракете Победы»

Ракета-носитель «Союз МС-27» с экипажем, в составе которого находится уроженец Татарстана Сергей Рыжиков, успешно стартовала с космодрома Байконур. Прямую трансляцию запуска вела госкорпорация «Роскосмос» в своих соцсетях.

Состав экипажа

Сергей Рыжиков (Роскосмос, командир корабля)

Алексей Зубрицкий (Роскосмос, бортинженер)

Джонни Ким (NASA, астронавт)

Особенности миссии

Пуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне , поэтому ракета получила название «Ракета Победы» .

Экипаж проведет на орбите 245 суток , выполняя научные эксперименты и технические работы.

Стыковка с модулем «Причал» российского сегмента МКС запланирована на 12:04 по московскому времени.

О Сергее Рыжикове

Космонавт родился 19 августа 1974 года в Бугульме (Татарстан). В 2017 году он совершил свой первый космический полет, а в 2018-м ему было присвоено звание Героя России. Также Рыжиков является почетным гражданином Бугульминского района.

Это уже третий полет татарстанского космонавта. В ходе предыдущих миссий он провел в космосе более 300 суток и совершил два выхода в открытый космос.