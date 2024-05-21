Космонавты поприветствовали библиотекарей в столице РТ

Год назад на Всероссийском библиотечном конгрессе Казань была объявлена библиотечной столицей России 2024 года, которая по традиции должна была принять библиотечный конгресс в этом году.

Впервые в работе конгресса примут участие 80 зарубежных делегатов, которые представляют библиотечное сообщество 12 стран мира: Индии, Ирана, Китая, Кубы, Сербии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Конгресс масштабный по количеству участников - более 1600 специалистов со всей России и гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Заявлено почти 700 докладов, которые будут представлены на двух пленарных заседаниях, 39 секционных заседаниях и 17 специальных мероприятиях, они пройдут более чем на 30 площадках учреждений культуры Казани. Также в рамках конгресса пройдут обучающие семинары «Школа комплектатора», «Школа каталогизатора», «Школа реставратора», «Школа библиотечного блогера», выездная лаборатория «Изучаем чтение» и другие мероприятия, на которых будут представлены лучшие практики российских и зарубежных библиотек.

В воскресенье в рамках конгресса в холле Национальной библиотеки Республики Татарстан открылась выставка издательской продукции и новых информационных технологий в сфере библиотек. В выставке принимают участие 46 российских издательств, в том числе и татарстанские.

А вчера, 20 мая, в ГТРК «Корстон» состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского библиотечного конгресса.

- Искренне рада, что Казань - библиотечная столица России 2024 года, принимает библиотечное сообщество нашей страны и многих стран. Спасибо вам. Благодаря вам библиотеки сегодня так востребованы! Библиотеки - это наше национальное достояние! - отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Также она зачитала приветствие участникам конгресса министра культуры России Ольги Любимовой.

Приятным сюрпризом для всех стало поздравление из космоса в самом прямом смысле этого слова. Участников конгресса с борта Международной космической станции приветствовали космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребенкин.

Вчера же состоялась открытая дискуссия «Библиотека в многополярном мире», которую провели президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Помимо мероприятий для специалистов библиотечного дела в рамках конгресса запланирована параллельная программа для любителей чтения. В конференц-зале Национальной библиотеки РТ пройдут творческие встречи с писателем Алексеем Ивановым, семейным психологом, писателем и автором подростковых драматических книг Екатериной Мурашовой на тему «Книги нон-фикшн в жизни современного ребенка, подростка, родителя, семьи», а исследователь и теоретик фантастики, альтернативной истории Сергей Переслегин выступит с лекцией «Искусственный и естественный интеллект».

Торжественная церемония закрытия конгресса пройдет 23 мая. Именно в этот день будет объявлена библиотечная столица России - 2025. И также станут известны итоги выборов нового президента и членов правления Российской библиотечной ассоциации на период 2024 - 2027 годов.

На закрытии конгресса планируется принятие положения о всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий в поддержку деятельности библиотек на новых территориях России.