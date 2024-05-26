Красноярская школа Зеленодольского района Татарстана отпраздновала 95-летие

Основная общеобразовательная школа, расположенная в деревне Красный Яр Зеленодольского муниципального района РТ принимала поздравления в день своего 95-летия.

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Республика
26 мая 2024  12:05
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Венера Якупова

На праздник пришли выпускники школы разных лет, начиная на 70-х годов прошлого столетия. Красноярцы приходили семьями, потому что в этой школе учились их дети, учатся внуки и правнуки.

Как рассказала директор школы Людмила Балашова, история школы началась в 1929 году, когда в деревне был открыт первый татарский класс. Потом появился русский класс. Школа была начальная. Только в 1941 был единственный выпуск 10 класса. Сейчас в школе 53 ученика с 1 по 9 класс. В этом году 5 выпускников, заканчивающих 9 класс. В понедельник у ребят первый экзамен. А 1 сентября в школу придут 5 первоклашек.

У музейного уголка школы в скором времени появится статус музея родного края. За многие годы здесь собраны интересные экспонаты и исторические материалы о школе, о старинной усадьбе купцов Атлашкиных, в которой она расположена, о выпускниках школы.

По традиции состоялся концерт, чествование учителей. Редакция газеты «Казанские ведомости» тоже подготовила подарок для коллектива школы – большой праздничный торт.

Затем гости приняли участие в посадке саженцев рябины на школьной Аллее памяти, посвященной землякам, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

  • Учителя принимали поздравления с юбилеем школы

    Учителя принимали поздравления с юбилеем школы

  • Школа располагется в старинной усадьбе Атлашкиных, которой около 200 лет

    Школа располагется в старинной усадьбе Атлашкиных, которой около 200 лет

  • Школьники познакомили гостей с экспонатами музейной уголка

    Школьники познакомили гостей с экспонатами музейной уголка

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Красноярская школа Зеленодольского района Татарстана отпраздновала 95-летие
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