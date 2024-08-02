Кресло директора Университета Иннополис занял Искандер Бариев

Предыдущий руководитель - Кирилл Семенихин - занимал этот пост с 2015 года. Искандер Бариев до недавнего времени был его заместителем.

«Университет Иннополис сегодня — одна из лучших образовательных и исследовательских организаций страны, в портфеле которой множество крутых индустриальных проектов. У вуза правильный курс, и я оставляю его с сильнейшей командой за всю его историю», - отметил Кирилл Семехин.

Кирилл Семехин до работы в Университете Иннополиса занимал различные руководящие должности в Microsoft, в том числе регионального директора и члена совета директоров. Бариев, имеющий образование в области физики, работал в компаниях ICL-КПО ВС и «Майкрософт Рус», где занимался продажами и маркетингом, а также участвовал в подписании крупных контрактов.