Крушение самолета Cessna-172 в Татарстане: руководитель компании высказал новую версию

Компания «Летай с нами», организовавшая экскурсионный полет Cessna 172, которая потерпела катастрофу в Татарстане, выдвинула версию о столкновении с квадрокоптером, пишет «Татар-информ».

Организатор полетов Степан Смирнов отметил, что пилот был опытным, прошел подготовку, не имел проблем со здоровьем, техника была исправна, а погода была хорошей. Поэтому, по его мнению, причиной катастрофы мог стать внешний фактор.

Свидетели утверждают, что в это время в тех краях летал квадрокоптер. Ранее Смирнов высказывал другую версию, связанную с любовью пилота к острым ощущениям.

В результате катастрофы самолет получил серьезные повреждения и загорелся. Выжить удалось лишь одному мужчине, который был госпитализирован. Пилот, женщина и 9-летняя девочка погибли на месте.

Росавиация подтвердила факт крушения и сообщила, что расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Приволжского МТУ Росавиации.