Росавиация прокомментировала крушение самолета в Татарстане

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Республика
10 июля 2024  11:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Росавиация подтвердила крушение самолета Cessna 172 в Татарстане, расследованием займется МАК – Межгосударственный авиационный комитет – с участием специалистов Приволжского МТУ Росавиации.

«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», – заявил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

Напомним, что сегодня утром в Камско-Устьинском районе Татарстана потерпел катастрофу частный легкомоторный самолет Cessna 172. Как сообщает Росавиация, самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находились четыре человека, включая ребенка. В результате катастрофы самолет получил серьезные повреждения и загорелся. Выжить удалось лишь одному мужчине, который был госпитализирован.

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