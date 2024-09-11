Ксения Григорьева: Не каждый выдержит жизнь под прицелом камер 24 часа в сутки

Фото из личного архива

Ксении Григорьевой

Почему люди смотрят сериалы? Что было самым сложным во время съемок в экстремальном реалити-шоу? Об этом наша беседа с актрисой Ксенией Григорьевой.

Она стала гостьей фестиваля «Лето Premier», который проходил на пирсе Кремлевской набережной Казани. В рамках фестиваля все желающие могли посмотреть эпизоды нескольких российских сериалов, встретиться с их создателями, послушать лекцию «Почему все вдруг заговорили о 90-х?», побывать на концерте под открытым небом.

Ксения - победительница второго сезона телепроекта «Солдатки. Спецназ», исполнительница роли горничной Гриши в популярном сериале о жизни обитателей поместья на Рублевке. Ее героиня - веселая, обаятельная, мечтательная, часто попадает в непростые истории, но старается, несмотря ни на что, найти выход из любой сложной ситуации.

- Ксения, вы снимаетесь в сериалах. Сериалы могут идти годами и даже десятилетиями, как, например, «Санта-Барбара». Зрители привыкают к сериальным героям, они становятся частью их жизни. Есть даже анекдот на эту тему. Человек собирается переезжать в США и для места жительства выбирает Санта-Барбару. Его спрашивают: «Почему именно Санта-Барбара?» - «Как »почему«? Я же там всех знаю!»

- Сериалы на самом деле прочно вошли в нашу жизнь. Помню, как мы ждали каждую серию «Дикого ангела», «Зачарованных» и других сериалов. Все они вызывают приятные эмоции и теплое чувство ностальгии…

- Интересно, как снимаются сериалы?

- Это налаженное производство. У нас работает отличная команда. Все профессионалы своего дела. Благодаря им весь процесс съемок был качественно спланирован. Одновременно в одном огромном павильоне снимали несколько съемочных групп, отвечающих за определенные сюжетные линии сериала. Это, можно сказать, наше ноу-хау. Такое четкое планирование помогает координировать работу большой съемочной группы, в которой около 250 человек, и ускоряет процесс съемки. Это настоящая командная работа. Все работали с максимальной самоотдачей и вовлеченностью, проживали каждый съемочный день, начиная от режиссеров и заканчивая гримерами, операторами, звукорежиссерами, костюмерами…

- Ксения, хочется узнать, что подвигло вас принять участие в проекте «Солдатки. Спецназ»?

- Это настоящее реалити-шоу: были и вода, и грязь, и боль, и слезы… Что подвигло? Желание выйти из зоны комфорта. Семья, ребенок, работа… Вроде бы все хорошо, но у меня было ощущение нереализованности. Началась депрессия, непонимание того, что делать дальше. И тогда я решилась на участие в экстремальном реалити-шоу. Это был шаг в неизвестность, шаг в пропасть.

- Что для вас было самым сложным на проекте: подчиняться приказам, жить по жесткому армейскому распорядку?

- Да, изначально думала, что будет сложно подчиняться, когда тебе говорят: «Делай то, иди туда…» Но я поставила себе цель - смирить свою гордыню. И в этот момент все стало просто: тебе говорят - ты делаешь.

Конечно, были моменты, когда хотелось уйти с проекта, но я убеждала себя: «Нет, не буду убегать от трудностей. Нельзя отступать». И это понимание, что, как бы ни было страшно, тяжело, надо продолжать идти, бежать дальше, очень помогало. Вдруг в тебе включались какие-то силы, благодаря которым преодолевались все испытания.

Еще сложность и в том, что мы были оторваны от семьи, не могли позвонить, поговорить с близкими, узнать, как дома дела. К тому же нас снимали много камер 24 часа в сутки. Не каждый выдержит жизнь под прицелом камер.

- Физическая подготовка была важна?

- Я вообще неспортивный человек, а на проекте были девочки с серьезной физической подготовкой. Первая неделя далась особенно тяжело. Для меня эти дни стали просто адом. Например, было испытание - марш-бросок с полной выкладкой, то есть в обмундировании, с оружием, общий вес - килограммов 15, если не больше. Я задыхалась, давление скакало, сердце колотилось так, что было страшно. Болело все, каждая клеточка тела. Все два месяца нахождения на проекте засыпала с болью, просыпалась с болью. Но постепенно выработался навык ее не замечать. Это было очень серьезное испытание как физически, так и морально. Но проект дал мне уверенность, если человек поставил перед собой цель и он действительно хочет чего-то, обязательно этого добьется.

- Как домашние отнеслись к вашему решению участвовать в проекте?

- Они думали, что я долго там не продержусь, но в то же время верили в меня. Сыну сейчас 10 лет, когда снимался проект, ему было 8. Он смотрел каждый выпуск «Солдаток» и гордился своей мамой. Когда у сына что-то не получалось или когда ему чего-то не хотелось делать, папа ему говорил: «У тебя мама вон какие испытания проходит, а ты…» И такая мотивация работала отлично!

- Помимо съемок в сериале на что еще хватает времени?

- Стараюсь заниматься творчеством, пишу песни. На данный момент ищу надежное плечо, чтобы качественно их записать и представить зрителям. Актерское дело волнообразное: сегодня есть работа, а завтра - затишье. И надо быть морально готовым к таким поворотам судьбы, пробовать свои силы в разных сферах.



Благодарим пресс-службу фестиваля «Лето Premier» за помощь в организации интервью.