Куда пойти в Казани 12 июня

Весело и бесплатно

Один из главных плюсов праздников - большое количество бесплатных активностей в городе.

В Казани День России стартовал уже с 11 часов. На Кремлевской набережной прошел традиционный парад дружбы народов, организованный Молодежной ассамблеей народов РТ. Шествие в национальных костюмах разных народов дополнит выступление творческих коллективов.

Там же по окончанию парада пройдет этнофестиваль «Таба». Его гости смогут не только оценить выступления фольклорных групп, но и купить сувенир на выставке изделий декоративно-прикладного искусства.

Сделать интересное фото можно будет на улице Баумана, где в 11 часов начнутся соревнования по сборе мозаики. Там будет установлена фотозона «Я люблю Россию», на площадке можно будет получить ленты с цветами российского флага и сделать соответствующий аквагримм.

В 16 часов на Советской площади и в парке у ДК имени Саид-Галиева пройдут концерты «Моя Родина в песнях».

Главным событием дня станет концерт у центра семьи «Казан», который начнется в 17 часов. На его сцене выступят татарстанские коллективы, артисты Казанской филармонии, Melekess, Азат Гильмутдинов и Ильгиз Шайхразиев. А гвоздем программы станет Сосо Павлиашвили.

Концерт завершится в 22 часа, сразу по его окончанию над акваторией Казанки запустят праздничный салют.

Культурно и интересно

Помимо постоянных экспозиций, в казанских музеях представлены еще несколько выставок.

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» идет выставка заслуженного деятелей искусств РТ Елены Титовой (12+). Центральная тема экспозиции - русские православные традиции и корни русского народа. Помимо картин на выставке представлен сарафан с золотым шитьем, выполненный по эскизам художницы.

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ можно ознакомиться с творчеством художницы из Самары Натальи Шепелевой. В Экспозиции «Счастливый год» (12+) преобладают жизнерадостные пейзажи, портреты и натюрморты.

Выставка «Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве» (0+), проходящая в центре «Эрмитаж-Казань» обещает посетителям не только знакомство с выдающимися образцами мирового искусства, но и разгадку хитростей и иллюзий, которые создают художники.

Развлекаемся с детьми

В Казанском цирке 12 июня пройдет водно-цирковое ревю «На счастье!» (0+). Представление развернется посреди огромной чаши с фонтанами, среди искрящихся брызг.

В театре кукол «Экият» в тот же день детей порадуют спектаклями «Алладин» (5+) и «Кәҗә белән сарык» (5+). Первый погрузит в атмосферу арабских сказок. А второй расскажет классическую сказку Габдуллы Тукая.



