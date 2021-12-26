Куда съездить и что посмотреть на новогодних каникулах в Татарстане?

В Казани и Татарстане можно будет провести 10 дней новогодних каникул насыщенно, познавательно, вкусно и надолго зарядиться позитивными эмоциями и впечатлениями.

«По традиции Казань является одним из самых популярных туристических направлений в новогодние каникулы у россиян. Этот год не станет исключением. Конечно, непростая эпидемиологическая ситуация накладывает определенные ограничения, но мы ожидаем много гостей. Сегодня QR-код есть у большинства людей, и они не отказываются от путешествий. Только если раньше бронировали туры, отели заранее, за несколько месяцев, то сейчас чаще всего бронирование происходит ближе к дате предполагаемой поездки», – рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Всего час езды от Казани – и можно попасть в Лес чудес, в гости к Кыш Бабаю. Резиденция зимнего волшебника находится в селе Новый Кырлай Арского района. В 2020 году она выиграла грант Ростуризма, и уже в эти новогодние праздники вы можете сами увидеть, как изменилось место обитания героев татарских сказок и легенд.

Новогодний остров-град Свияжск также ждет гостей. Музеи острова каждый день с 1 января будут работать без выходных. На «Ленивом торжке» пройдут интерактивные программы «Как богатырь Добрыня Новый год спасал» и «Новогоднее путешествие у Лукоморья». 7 января – рождественские колядки.

Для удобства туристов разработан специальный интермодальный туристический маршрут. Туристов, которые едут на Свияжск на электричке, на станции встречает автобус и довозит их до острова. При покупке билета на электричку туристы приобретают билеты на посещение всех музеев Свияжска по специальной цене. Стоимость билета (автобус + музеи) – 450 рублей.

Расписание электропоезда

10.27 – город Казань – станция Свияжск;

16.44 – станция Свияжск – город Казань.

Расписание автобуса

11.55 – станция Свияжск – остров Свияжск;

16.15 – остров Свияжск – станция Свияжск.

Большую популярность приобретает отдых на природе в глэмпингах. Сейчас многие из них перешли на круглогодичный формат работы. На новогодние праздники открыты 8 глэмпингов в красивейших местах в разных районах Татарстана. Там гостям предлагают теплые домики, бани, мангальные зоны и множество зимних развлечений.

Продолжается программа «1001 удовольствие за выходные в Татарстане». В новогоднюю версию программы вошли 7 районов республики: Болгар, Елабуга, Чистополь, Рыбная Слобода, Камское Устье, Алексеевский и Сабинский районы. Двухдневное праздничное путешествие можно совершить по специальной цене – 2700 рублей на человека. В эту сумму включены проживание в местной гостинице в течение двух дней, а также завтрак, два обеда и две экскурсии.

2 января стартует необычная «железнодорожная кругосветка» «Яркие выходные в Поволжье». Специальный поезд будет курсировать по маршруту Казань – Нижний Новгород – Киров – Ижевск – Казань. В каждом городе туристов ждет новогодняя программа, а также вкусные угощения, экскурсии, мастер-классы. За новогодние каникулы Казань принимает по этой программе три поезда с туристами – из Нижнего Новгорода, Кирова и Ижевска.

5 января в Кукморе состоится фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки». В рамках праздника пройдет большая концертная программа, эстафеты – групповой забег в валенке, хоккей валенком, конкурс ростовых кукол-валенок, мастер-классы, ярмарка «Город мастеров».

Отличный подарок к Новому году – новый этап туристического кешбэка. 18 января 2022 года будет запущен пятый этап продаж, который продлится до 12 апреля. Правительство РФ продолжает реализовывать программу доступных путешествий по России, и на следующий год в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на эти цели заложено 5 млрд рублей.

Условия прежние: туристу на карту вернется 20% от стоимости тура или проживания. Максимальная сумма возврата – 20 тыс. рублей. Для участия в программе туристического кешбэка необходимо выполнить два условия: первое – тур в любой регион России должен состояться с 18 января по 30 апреля, при этом в речные и морские круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня; второе – тур должен быть оплачен картой «Мир».