Кульминацией празднования Дня республики и города в Казани стал концерт у Центра семьи

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Вокруг Центра семьи «Чаша» в Казани сегодня развернулась настоящая феерия событий, привлекающих внимание как местных жителей, так и гостей столицы Татарстана.

Утро началось с торжественного момента: в 10:30 здесь состоялась уникальная церемония одновременной регистрации брака для 45 новобрачных пар. Эта праздничная атмосфера любви и радости заполнила территорию Центра, создавая невероятное настроение.

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В полдень, в 13:00, Казань вновь ожила от громкого гудения моторов — стартовал мотофестиваль «Два Кремля».

Этот яркий фестиваль привлек внимание более тысячи мотоциклистов, которые прибыли из разных уголков России и, даже, из зарубежья — Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Кипра и Казахстана.

Глава Татарстана Рустам Минниханов тоже принял участие в мото-пробеге, что добавило событию дополнительного статуса.

Колонна мотоциклистов прокатилась по центральным улицам Казани, создавая незабываемую атмосферу.

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Кульминацией празднования Дня Республики и города стал концерт на открытой сцене у Центра семьи «Казан». После завершения мотофестиваля, зрители, полные эмоций, переместились к сцене, которая мгновенно заполнилась людьми. Огромные толпы собрались не только на самой площади, но и на Кремлёвском мосту и Фестивальном бульваре, что вынудило организаторов перекрыть улицу Сибгата Хакима для безопасности.

Первая часть концерта была насыщена традиционной татарской музыкой, в исполнении вокальной группы «Ямьле», Ильдуса Садыкова, электронной группы URTIC, а также исполнителей Майкрайза и Fauzia.

​​​​​​ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После этого состоялась значимая церемония вручения паспортов молодым гражданам Российской Федерации. Честь вручить документы выпала Герою России, 29-летнему майору Айнуру Сафиуллину, а также заместителю руководителя исполкома Казани Гузель Сагитовой.

Во второй половине мероприятия на сцену вышли звездные гости — популярные исполнители, среди которых «Братья Грим», Виталий Гогунский и Дима Билан, что оставило яркий след в сердцах зрителей.

Помимо этого, в рамках праздничных событий в Казани прошло множество других интересных мероприятий: ледовое шоу, конные скачки, фестивали национального костюма и культуры.



Фото: © Фарит Муратов

Особенно стоит отметить открытие крупнейшего детского парка в Татарстане «Елмай», который стал настоящим событием для семейного отдыха.

Казань вновь показала, как многообразие событий и культури может объединить людей и создать уникальную атмосферу для празднования.