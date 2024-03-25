Куляжев: «Тяжелая зима с большим количеством снега показала все наши тонкие места»

В Казани за этот зимний сезон выпали рекордные 2,1 млн тонн снега, которые властям пришлось вывозить с улиц города. Это 135% от годовой нормы, заявил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

В начале февраля город стал одним из самых заснеженных в России. К такому ни в исполкоме, ни в подрядных организациях не были готовы. Утилизации подлежали чуть меньше половины снежных масс.

«Тяжелая зима с большим количеством снега показала все наши тонкие места. Мы для себя сделали вывод, что пора в очередной раз приступить к реорганизации текущего содержания улично-дорожной сети», – объяснил он в интервью «Татарстан-24»

В последний раз реорганизация проводилась в 2012, в исполкоме готовят новое техзадание по разработке технологической карты Казани.