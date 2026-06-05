Купальный сезон в Казани открыт

Городские власти огласили полный список пляжей и правила безопасного поведения на них.

Начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин на аппаратном совещании 1 июня доложил о проводимых мероприятиях по обеспечению безопасности людей на городских и пригородных водных объектах.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

Где можно купаться без опаски?

Прежде всего он сообщил, что с этого понедельника в городе стартовал купальный сезон, который продлится все лето. Хотя вряд ли казанцы будут массово залезать в воду по 31 августа. По словам спикера, все городские службы официально завершили подготовку к летнему отдыху, но только в организованных для этого местах.

В столице РТ открыто пять официальных пляжей: «Нижнее Заречье», «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье». Плюс пять мест отдыха у воды: «Озеро Лебяжье», «Озеро Изумрудное», «Озеро в парке Победы», «Большое Голубое озеро» и «Куземетьево». Последние отличаются тем, что здесь запрещено купаться, а можно только загорать и мочить ножки, о чем напоминают установленные аншлаги. Однако казанцы нарушают это правило, когда жара совсем допекает. На всех 10 вышеуказанных точках горожан ждут спасатели, медики и относительно чистая акватория.

Все объекты прошли ежегодное техническое освидетельствование. Для этого предварительно весной специальные комиссии, состоящие из представителей разных учреждений, проверили наличие спасательных постов, детских купален, обозначение границ заплыва, акты водолазного обследования дна и профилактические стенды. Дно и береговая линия очищены от мусора и потенциально опасных предметов водолазами. Во всяком случае, так утверждает Чанкин. Кроме того, районные администрации провели косметический ремонт инфраструктуры и ликвидировали несанкционированные свалки на прилегающих к пляжам территориях.

Режим работы спасателей

С 1 июня по 31 августа включительно на каждом муниципальном пляже и месте отдыха организовано ежедневное дежурство спасателей ОСВОД Казани. Их стандартный график работы - с 9 до 20 часов. Однако на самых популярных локациях время дежурства продлено. На пляже «Нижнее Заречье» спасатели работают до 21 часа, а на озере Комсомольском - уже с 8 утра. С учетом сложного ландшафта и протяженной береговой линии озер Комсомольское и Лебяжье на этих пляжах развернуты по два спасательных поста. Все посты укомплектованы лодками, необходимым снаряжением, медикаментами в полном объеме согласно руководящим документам.

Также специалисты управления гражданской защиты, матросы-спасатели ОСВОД и сотрудники ГИМС МЧС России по РТ в течение всего сезона проводят совместные патрулирования акваторий Волги и Казанки, а также прибрежных зон и озер. Планируются акции (в основном направленные на детей) с практическим показом способов оказания помощи утопающим, обучением первой помощи и даже занятиями по плаванию. Еще среди отдыхающих будут распространять листовки и памятки.

Правила отдыха

Пользуясь случаем, Чанкин призвал казанцев выбирать для отдыха на воде только муниципальные пляжи. Статистика прошлого года говорит сама за себя: на официальных пляжах Казани было спасено 34 отдыхающих, в том числе 7 детей, а также 127 посетителям оказана первая медпомощь.

Отдельное предупреждение - владельцам гидроциклов и иных моторных плавсредств: категорически запрещено использовать их вблизи пляжей и мест массового отдыха людей на воде.

Кстати, в этом купальном сезоне действует новое правило: теперь на пляжах запрещено выгуливать собак, за исключением собак-поводырей.

