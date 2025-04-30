Курбан-байрам в Татарстане: дата, намаз и правила

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Республика
30 апреля 2025  12:30

В этом году мусульмане Татарстана отметят Курбан-байрам 6 июня. Минимальный размер нисаба для жертвоприношения установлен в 53 000 рублей.

В Казани праздничные мероприятия в мечетях начнутся до рассвета: с 2:00 – чтение Корана, вагаз, гает-намаз и проповедь. Во всех мечетях республики утренний намаз рекомендуется проводить через полчаса после восхода солнца.

С 5 по 9 июня после каждого обязательного намаза верующие будут произносить такбир Ат-Ташрик 23 раза. Мужчины – вслух, женщины – тихо.

Жертвенных животных можно забивать до заката 8 июня в соответствии с традициями праздника.

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