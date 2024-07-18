Курьер с килограммом гашиша задержан в Татарстане

На посту ДПС «Малиновка» в Татарстане сотрудники Госавтоинспекции задержали курьера, перевозившего крупную партию наркотиков.

Во время проверки документов, полицейские обратили внимание на нервное поведение пассажира иномарки, следовавшей из Москвы в Казань. Досмотр пассажира и его ручной клади привел к обнаружению упаковки, перемотанной изолентой, с «дурман-травой» внутри.

По данным следствия, задержанный получил наркотики в Подмосковье по координатам, предоставленным неустановленным куратором. Он планировал спрятать гашиш в тайнике для дальнейшего сбыта розничными закладчиками.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Он заключен под стражу на период предварительного следствия.