Курьер с килограммом гашиша задержан в Татарстане

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Город
18 июля 2024  09:06
Автор:
Эндже Гарафиева

На посту ДПС «Малиновка» в Татарстане сотрудники Госавтоинспекции задержали курьера, перевозившего крупную партию наркотиков.

Во время проверки документов, полицейские обратили внимание на нервное поведение пассажира иномарки, следовавшей из Москвы в Казань. Досмотр пассажира и его ручной клади привел к обнаружению упаковки, перемотанной изолентой, с «дурман-травой» внутри.

По данным следствия, задержанный получил наркотики в Подмосковье по координатам, предоставленным неустановленным куратором. Он планировал спрятать гашиш в тайнике для дальнейшего сбыта розничными закладчиками. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Он заключен под стражу на период предварительного следствия.

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