Курсанты Танкового училища в Казани показали, как закаливают стальной характер

В День танкиста курсанты Казанского высшего танкового командного училища продемонстрировали мастерство владения боевыми машинами и готовятся пополнить ряды защитников Отечества. Многие из них уже имеют за плечами боевой опыт и награды, а опытные преподаватели, в том числе участники СВО, помогают им оттачивать навыки.

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Накануне Дня танкиста будущие офицеры демонстрировали журналистам свое мастерство в управлении легендарными Т-72Б3. Занятия на полигоне — это не просто обучение вождению, а отработка навыков, необходимых в реальных боевых условиях. Преодоление препятствий, проход минно-взрывного заграждения — все элементы выполняются с предельной четкостью и слаженностью.

25 выпускников училища стали Героями России. Ряды курсантов пополнили участники специальной военной операции. Они делятся своим опытом с новобранцами, а те, в свою очередь, стремятся как можно скорее применить полученные знания на практике.