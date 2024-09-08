Курсанты Танкового училища в Казани показали, как закаливают стальной характер

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Город
8 сентября 2024  13:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В День танкиста курсанты Казанского высшего танкового командного училища продемонстрировали мастерство владения боевыми машинами и готовятся пополнить ряды защитников Отечества. Многие из них уже имеют за плечами боевой опыт и награды, а опытные преподаватели, в том числе участники СВО, помогают им оттачивать навыки. 

 Фото: © «Татар-информ»

Накануне Дня танкиста будущие офицеры демонстрировали журналистам свое мастерство в управлении легендарными Т-72Б3. Занятия на полигоне — это не просто обучение вождению, а отработка навыков, необходимых в реальных боевых условиях. Преодоление препятствий, проход минно-взрывного заграждения — все элементы выполняются с предельной четкостью и слаженностью.

25 выпускников училища стали Героями России. Ряды курсантов пополнили участники специальной военной операции. Они делятся своим опытом с новобранцами, а те, в свою очередь, стремятся как можно скорее применить полученные знания на практике.

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