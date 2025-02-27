Куюки соединят с трассой М7 для снижения пробок

В Пестречинском районе активно обсуждается проект строительства новой дороги, которая соединит поселок Куюки с федеральной трассой М7. Как сообщил глава района Раис Сулейманов в интервью агентству «Татар-информ», реализация этого проекта позволит улучшить транспортную ситуацию в регионе, разгрузив логистические потоки и снизив уровень пробок в населенном пункте.

«Мы с министром транспорта Татарстана Фаритом Ханифовым обсуждаем проект новой дороги, которая будет выводить из поселка Куюки на трассу М7», — отметил Сулейманов.

Глава района также подчеркнул, что строительство дороги может быть реализовано в ближайшие годы. Это станет важным шагом для улучшения транспортной доступности и повышения качества жизни жителей поселка Куюки и всего Пестречинского района.