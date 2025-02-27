Куюки соединят с трассой М7 для снижения пробок

news_top_970_100
Город
27 февраля 2025  12:39

В Пестречинском районе активно обсуждается проект строительства новой дороги, которая соединит поселок Куюки с федеральной трассой М7. Как сообщил глава района Раис Сулейманов в интервью агентству «Татар-информ», реализация этого проекта позволит улучшить транспортную ситуацию в регионе, разгрузив логистические потоки и снизив уровень пробок в населенном пункте.

«Мы с министром транспорта Татарстана Фаритом Ханифовым обсуждаем проект новой дороги, которая будет выводить из поселка Куюки на трассу М7», — отметил Сулейманов.

Глава района также подчеркнул, что строительство дороги может быть реализовано в ближайшие годы. Это станет важным шагом для улучшения транспортной доступности и повышения качества жизни жителей поселка Куюки и всего Пестречинского района.

news_right_column_240_400
Новости
Чем опасны «ветряночные» вечеринки
Профилактика и диагностика заболеваний ЖКТ: когда обращаться к гастроэнтерологу?
Куюки соединят с трассой М7 для снижения пробок
«Масленица в Казани 2025: яркие гулянья, блины и традиционные забавы для всей семьи»
«Масленица в Казани 2025: яркие гулянья, блины и традиционные забавы для всей семьи»
Татарстанцам вернули почти 2,8 млн рублей за излишне начисленные ЖКУ
Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский покинул клуб
В чем секрет счастья семьи Тукаевых?
В чем секрет счастья семьи Тукаевых?
В Татарстане пресечено нарушение режима охраны заказника «Голубые озера»