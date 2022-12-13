КВЗ выпустил еще три вертолета «Ансата» для Национальной службы санавиации

Казанский вертолетный завод выпустил еще три вертолета «Ансата» для Национальной службы санавиации. Машины передал холдинг «Вертолеты России». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Вертолеты рассчитаны на перевозку одного пациента и двух медиков. Они могут садиться на необорудованные площадки, включая крыши зданий, автодороги и прилегающие к ним территории. Благодаря вертолетам «Ансата» было спасено около 60 тыс. человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Зеленодольске спустили на воду ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России. Такие суда производятся в Татарстане с 2010 года. «Наро-Фоминск» стал 10-м кораблем для ВМФ РФ.