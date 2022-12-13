 КВЗ выпустил еще три вертолета «Ансата» для Национальной службы санавиации
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КВЗ выпустил еще три вертолета «Ансата» для Национальной службы санавиации

Благодаря вертолетам «Ансата» было спасено около 60 тыс. человек.

Город
13 декабря 2022  10:23
Автор:
Эдуард Салихов

Казанский вертолетный завод выпустил еще три вертолета «Ансата» для Национальной службы санавиации. Машины передал холдинг «Вертолеты России». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха. 

Вертолеты рассчитаны на перевозку одного пациента и двух медиков. Они могут садиться на необорудованные площадки, включая крыши зданий, автодороги и прилегающие к ним территории. Благодаря вертолетам «Ансата» было спасено около 60 тыс. человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Зеленодольске спустили на воду ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России. Такие суда производятся в Татарстане с 2010 года. «Наро-Фоминск» стал 10-м кораблем для ВМФ РФ.

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