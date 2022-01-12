 КХЛ решила не проводить матч «Локомотив» и «Ак Барс» из-за вспышки ковида
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КХЛ решила не проводить матч «Локомотив» и «Ак Барс» из-за вспышки ковида

Матч должен был пройти 13 января.

Республика
12 января 2022  17:33
Автор:
Николай Лукоянов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила не проводить матч  «Локомотив» и «Ак Барс», который должен был пройти 13 января, сообщила пресс-служба лиги. Причиной стала эпидемиологическая ситуация. 

«По состоянию на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов)», – рассказали в пресс-службе.

Также отменен матч «Динамо» Москва – «Спартак», запланированный на 13 января. Лига перенесла игры 15, 17, 19 и 21 января на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что матч «Барыс» — «Ак Барс» пройдет на площадке «Татнефть-арены». Изначально игра должна была состояться на территории Нурсултана 17 февраля. Однако КХЛ решила перенести матч на территорию России из-за нестабильной обстановки в Казахстане.

 

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