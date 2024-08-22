Лавки Сенного базара в Казани не признали объектами культурного наследия

Три объекта на улице Столбова в Казани, которые считались лавками бывшего Сенного базара, не были признаны объектами культурного наследия. Экспертиза Комитета РТ по охране ОКН показала, что здания были снесены в начале 2000-х годов, а на их месте построен жилой комплекс.

Фотофиксация подтверждает, что в 2004 году здания по адресам ул. Столбова, 1/3, 3, 5 еще существовали, а к 2007 году на их месте остался только пустырь.

Эксперт напомнил, что Сенной базар занимал когда-то значительную территорию от современной улицы Камала до Профсоюзной. Его история началась в XVIII веке, а название связано с близостью лошадиного базара, из-за чего площадь всегда была покрыта сеном.

Специалист отметил, что характерные особенности лавок как объектов культурного наследия были утрачены, не сохранилось даже их фотографий. Поэтому включение этих объектов в реестр ОКН посчитали необоснованным.