ЛДПР предложила вернуть часть свадебных расходов через налоговый вычет

Депутаты ЛДПР внесли предложение о введении социального налогового вычета для молодоженов — до 150 000 рублей на каждого супруга. Компенсировать можно будет расходы на организацию свадьбы: услуги фотографов, видеографов, аренду зала, кейтеринг и другие услуги, пишет РИА Новости.

Вычет можно будет оформить в течение трёх лет после регистрации брака. Как пояснил зампред думского комитета по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР), свадьбы часто требуют больших затрат, и многим парам приходится брать кредиты или откладывать торжество.

Инициатива призвана поддержать молодые семьи, особенно студентов и тех, у кого ограниченный бюджет. Если предложение примут, супруги смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ.