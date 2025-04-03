ЛДПР предложила вернуть часть свадебных расходов через налоговый вычет

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Россия/Мир
3 апреля 2025  17:10

Депутаты ЛДПР внесли предложение о введении социального налогового вычета для молодоженов — до 150 000 рублей на каждого супруга. Компенсировать можно будет расходы на организацию свадьбы: услуги фотографов, видеографов, аренду зала, кейтеринг и другие услуги, пишет РИА Новости.

Вычет можно будет оформить в течение трёх лет после регистрации брака. Как пояснил зампред думского комитета по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР), свадьбы часто требуют больших затрат, и многим парам приходится брать кредиты или откладывать торжество.

Инициатива призвана поддержать молодые семьи, особенно студентов и тех, у кого ограниченный бюджет. Если предложение примут, супруги смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ.

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