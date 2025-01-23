Легенде здравоохранения Льву Козлову исполнилось 95 лет

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Сегодня на кафедре акушерства и гинекологии Казанского государственного медицинского университета поздравили с 95-летием легендарного человека – Льва Козлова.

Лев Александрович Козлов – заслуженный врач ТАССР, заслуженный деятель науки РТ, Почетный член Российского общества акушеров-гинекологов, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии им. профессора В.С. Груздева Казанского ГМУ, лауреат республиканского конкурса «Ак чэчэклэр-2022» в номинации «Легенда здравоохранения»

Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов и все поздравлявшие Льва Александровича с столь знаменательной датой искренне признавались юбиляру в любви, уважении и желали здоровья и еще долгих лет жизни.

Подробности – в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».