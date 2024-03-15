Лейла Фазлеева напомнила какие мероприятия можно будет посетить по браслету «Я проголосовал»

Татарстанцы, принявшие участие в выборах Президента России, получают на избирательных участках браслет «Всей семьей на выборы».

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Республика
15 марта 2024  13:46
Автор:
Ольга Иванычева

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ» напомнила, что этот браслет дает право посетить мероприятия, которые проходят 15,16 и 17 марта в рамках фестиваля «Всей семьей на выборы». Браслет действителен на всей территории Татарстана.

Активности дни выборов предусмотрены во всех районах республики: это ярмарки, всевозможные творческие мастер-классы, спортивные соревнования. Например, в Казани, запланирована большая программа у стадиона «Ак Барс Арена» с участием артистов татарской и российской эстрады. 17 марта на телеканале ТНВ пройдет 12-часовой семейный телемарафон, где будут предложены интересные истории татарстанских семей, истории известных династий в разных профессиональных сферах.

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Лейла Фазлеева напомнила какие мероприятия можно будет посетить по браслету «Я проголосовал»