Лейла Фазлеева напомнила какие мероприятия можно будет посетить по браслету «Я проголосовал»

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ» напомнила, что этот браслет дает право посетить мероприятия, которые проходят 15,16 и 17 марта в рамках фестиваля «Всей семьей на выборы». Браслет действителен на всей территории Татарстана.

Активности дни выборов предусмотрены во всех районах республики: это ярмарки, всевозможные творческие мастер-классы, спортивные соревнования. Например, в Казани, запланирована большая программа у стадиона «Ак Барс Арена» с участием артистов татарской и российской эстрады. 17 марта на телеканале ТНВ пройдет 12-часовой семейный телемарафон, где будут предложены интересные истории татарстанских семей, истории известных династий в разных профессиональных сферах.