Лейла Фазлеева: «Родители оценивают степень доверия с детьми выше, чем сами дети»

news_top_970_100
Республика
1 марта 2024  07:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Какие нацпроекты помогают развить правильный институт семьи? И как вообще запросы детей и родителей формируют городскую среду? Это обсудили участники панельной дискуссии в Национальной библиотеке Татарстана.

Начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина считает, что в стране имеются некоторые демографические проблемы. В том числе и снижение количества браков. Именно поэтому в России 2024 год был объявлен Годом семьи.

С мамами наиболее близки дети ранних возрастов, с папами — школьники. Таков результат исследования, которыми поделилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Каждый четвёртый подросток не доверяет родителям в вопросах отношений с противоположным полом.

«Родители оценивают степень доверия с детьми выше, чем сами дети. Проблема “отцов и детей” сейчас до сих пор актуальна. Я считаю, что всей республикой нужно ратовать за доброжелательное отношение к детям», — подчеркнула Фазлеева.

Также она заявила, что «все социальные структуры сейчас направлены на человека». 

Инфраструктуру, отметили спикеры, формируют программы такие, как «Наш двор» и прочие.

В Татарстане создаются безбарьерная среда, комфортные детские площадки и целые сети пешеходных дорог для удобства матерей и отцов.

«У каждого человека есть право на город, и соучаствующее проектирование — это такой процесс, когда люди влияют на все принимаемые решения», – отметила Надежда Снигирева.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
На набережной Казанки появится большой парк для детей
На набережной Казанки появится большой парк для детей
В Казани потратят 150 млн рублей на восстановление памятника павшим воинам
Новый центр на Груздева в Казани займется охраной памятников культуры и исторических мест
Роскомнадзор начинает блокировку рекламы VPN-сервисов
Весна пришла: первый мартовский день порадует «плюсом»
В Татарстане изменен порядок получения выплат семьям погибших на СВО
Чемпион гонки дронов в Казани – Южная Корея
«Ак Барс» проиграл первый домашний матч в плей-офф