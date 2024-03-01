Лейла Фазлеева: «Родители оценивают степень доверия с детьми выше, чем сами дети»

Какие нацпроекты помогают развить правильный институт семьи? И как вообще запросы детей и родителей формируют городскую среду? Это обсудили участники панельной дискуссии в Национальной библиотеке Татарстана.

Начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина считает, что в стране имеются некоторые демографические проблемы. В том числе и снижение количества браков. Именно поэтому в России 2024 год был объявлен Годом семьи.

С мамами наиболее близки дети ранних возрастов, с папами — школьники. Таков результат исследования, которыми поделилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Каждый четвёртый подросток не доверяет родителям в вопросах отношений с противоположным полом.

«Родители оценивают степень доверия с детьми выше, чем сами дети. Проблема “отцов и детей” сейчас до сих пор актуальна. Я считаю, что всей республикой нужно ратовать за доброжелательное отношение к детям», — подчеркнула Фазлеева.

Также она заявила, что «все социальные структуры сейчас направлены на человека».

Инфраструктуру, отметили спикеры, формируют программы такие, как «Наш двор» и прочие.

В Татарстане создаются безбарьерная среда, комфортные детские площадки и целые сети пешеходных дорог для удобства матерей и отцов.

«У каждого человека есть право на город, и соучаствующее проектирование — это такой процесс, когда люди влияют на все принимаемые решения», – отметила Надежда Снигирева.