Лейла ФАЗЛЕЕВА: В лечении детей мелочей нет и быть не может

Встреча была посвящена подведению итогов работы Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва в сфере социальной политики, здравоохранения и волонтерства. Мероприятие прошло в рамках серии пресс-туров «Татарстан - республика достижений».

Вместе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой и главным врачом ДРКБ Айратом Зиатдиновым представители СМИ посетили отделение лучевой диагностики, операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии.

В реанимационной работа не прекращается ни на минуту

Онкоцентр ДРКБ был открыт в 2021 году. За прошлый год там прошли лечение более 2,5 тысячи детей. Центр оснащен новейшим диагностическим оборудованием для проведения обследования МРТ, КТ и УЗИ. Вся техника с низкой лучевой нагрузкой, максимально адаптированная для детей, имеющих онкологические заболевания.

Новейшим оборудованием оснащены и операционные. В сутки в ДРКБ проводится в среднем 60 операций. Как рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Михаил Поспелов, благодаря инновационным технологиям и уникальному оборудованию в больнице есть возможность не только проводить сложнейшие операции, но и в режиме реального времени консультироваться с ведущими специалистами из разных стран мира.

В прошлом году в ДРКБ была создана служба детской трансплантологии. Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов отметил, что развитие этого направления для больницы является очень важным. Уже выполнено 10 аутогенных трансплантаций костного мозга детям с онкологическими заболеваниями высокой группы риска, а также выполнена трансплантация почки 15-летней девочке. Планируется внедрить в практику аллогенную трансплантацию костного мозга и проводить 25 трансплантаций в год, продолжить проводить операции по пересадке почки и готовиться к операциям по трансплантации печени.

Оказаться в больнице - это стресс и для ребенка, и для его родителей. Справиться со страхами, тревогами, волнениями маленьким пациентам и членам семей помогают специалисты. Медицинский психолог ДРКБ Татьяна Камзолова рассказала, что при необходимости психологи начинают работать с детьми уже в приемном отделении.

Огромную помощь оказывают волонтеры. Например, в ДРКБ уже много лет работает «Семейный дом», где вместе с родителями живут во время длительного лечения в больнице ее маленькие пациенты. Здесь для них созданы самые комфортные условия, максимально приближенные к домашним. Как отметила Лейла Фазлеева, доброе, теплое отношение и искреннее соучастие волонтеров помогают малышам быстрее выздороветь и встать на ноги в прямом и переносном смысле. Всего один факт: только благодаря акции, организованной волонтерами-медиками, донорской банк пополнился на 1290 литров крови. Это огромный объем крови для спасения множества жизней.

В прошлом году в онкоцентре ДРКБ открылась молельная комната в честь страстотерпца царевича Алексия Николаевича Романова

- Мы побывали всего в нескольких отделениях онкоцентра, которые выполняют и диагностические исследования, и лечение. Все понимают, что успех в лечении во многом зависит не только и не столько от инфраструктуры и оборудования, но прежде всего от профессионального уровня врачей. В ДРКБ специалисты высочайшего класса, - подчеркнула Лейла Фазлеева. - Сегодня мы еще раз убедились, что в работе с детьми, особенно в системе здравоохранения, мелочей нет и быть не может. Важно, чтобы у ребенка было как можно меньше печальных мыслей о его болезни и как можно больше позитивных эмоций.

Справка «КВ»

ДРКБ сегодня входит в пятерку самых передовых детских клиник России и является головным педиатрическим стационаром Татарстана. В больнице 2382 сотрудника, из них 547 врачей, 982 медицинских работника среднего звена. Неотложная медицинская помощь оказывается круглосуточно - 24/7. В стационаре более 1200 коек. Через приемное отделение ДРКБ ежегодно проходит более 150 тысяч детей. За год в больнице проводится примерно 45 тысяч госпитализаций, 13 тысяч операций, около 17 тысяч КТ-обследований, 7 тысяч МРТ и более 150 тысяч УЗИ. В распоряжении ДРКБ есть и реанимобили, и вертолет санавиации. Проводится более 7 тысяч консультаций по телефону, более 2 тысяч выездов реанимационных бригад и порядка тысячи транспортировок для более высокого уровня медицинской помощи, в том числе и в федеральные центры.