Лейла Фазлеева, в ходе телемарафона, рассказала о своих взаимоотношениях в семье

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, в ходе телемарафона «С Новым годом, семья!» рассказала о взаимоотношениях в родном доме.

«Мне повезло, я купалась в родительской любви, любви бабушек и дедушек. Мы живем эмоциями, впечатлениями детства», - сообщила спикер.

Она отметила, что семья является местом любви и силы. И несмотря на все сложности твои близкие всегда поддержат тебя и скажут: «Мы тебя любим».

Подводя итоги Года семьи в Татарстане Фазлеева сообщила, что в республике за этот год удалось поднять статус семьи. «Татарстан славится замечательными семьями, здесь заложено традиционное уважение к старшим, впитанное вместе с молоком матери», добавила она.

Напомним, сегодня, 22 декабря, на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» проходит 12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!», в котором подводятся итоге Года семьи в республике Татарстан.