Леонид Слуцкий: «Не для кого не секрет, что существует проблема с поиском качественных россиян»

Казанский «Рубин» отправился на первые сборы в Турцию, в рамках подготовки ко второй половине сезона в Российской премьер лиге, где проведет около месяца. Главный тренер команды Леонид Слуцкий на сборах высказался о новичаках команды Александре Ломовицком, Марате Апшацеве и о том, как ищут футболистов себе в состав – подробности читайте в нашем материале.

О сборах в Турции: От добра добра не ищут

Свой первый сбор казанский клуб проведет в турецком Белеке, в который отправился уже по традиции, впрочем, как и большинство команды, которые предпочитают проводить подготовку либо на берегах Турции, либо Испании.

«Смысл искать от добра добра искать. Здесь поле, которое выдерживает все доджи, сегодня шел проливной дождь, а здесь прекрасный дренаж, соответственно у нас здесь есть специальная площадка для преактивации, такой специальный шатер, где у нас хранятся все велосипеды и необходимое оборудование для восстановления», —сказал главный тренер команды.

Фото: © пресс-служба «Рубина»

Он отметил, что в любом другом отеле команде бы пришлось все это выстраивать заново.

«Мне кажется сейчас очень многие команды выбирают те места, в которые уже прилетали, просто потому что - это не создает никаких организационных проблем», — отметил Слуцкий.

Кроме этого он объяснил и тот факт почему игроки его команды прошли медицинский осмотр в Москве, а не в Казани, как и делали это раньше.

«Так было логистически удобнее было, мы улетали из Москвы и удобнее было прилететь всем туда. Это чисто технический момент», — поделился главный тренер.

Высказался Слуцкий и о том, в каком состоянии после новогодних каникул находятся игроки. По его словам, сейчас в команде все нормально, а первые дни сборов проходят в обыденном режиме.

«Новые сборы, длинный отрезок, все контруктивны, кому-то нужно доказывать, кому-то улучшать форму, кому-то нужно состояние и общий уровень мастерства, сборы есть сборы», — рассказал он.

О Ломовицком: Это игрков, который может играть сразу на нескольких позициях

Поделился Слуцкий и мнением о новичках команды, в том числе о воспитаннике московского «Спартака» Александре Ломовицком. Тренер отметил, что полузащитник давно на слуху и не нуждается в представлении.

«Он давно на слуху, может не все у него получилось в московском «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции, поэтому он был дважды в аренде в тульском «Арсенале», хорошо там себя проявил, был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть Чемпионата Европы», — высказался коуч.

Тренер заявил, что очень рассчитывает на нового футболиста потому что он может сыграть сразу на нескольких позициях.

«Мы на него серьезно рассчитываем. Ломовицкий многопрофильный игрок, который может сыграть сразу на нескольких позициях, поэтому посмотрим в каком качестве он будет полезен», — отметил Слуцкий.

Фото: © Александр Ломовицкий, пресс-служба «Рубина»

Рассказал главный тренер команды и о том, что еще один новичок Марат Апшацев, который тоже пополнил состав «Рубина» и как его нашли.

«Что касается Апшацева, то это молодой игрок, который неплохо себя проявил в ФНЛ, это одна из ветвей нашей селекции, которая традиционно распространяется на эту лигу. Таким путем у нас проходили и Макаров, и Самошников, и тот же Мусаев, который был больше игроком «Зенита-2». Поэтому мы пытаемся находить интересных и молодых игроков в ФНЛ потому что не для кого не секрет, что проблема с поиском качественных россиян она существует», — поделился Леонид Слуцикй.

О травмированных: надеемся, что всех игроков мы сможем привести к сезону в оптимальном состоянии

Слуцкий рассказал, что в команде по-прежнему есть часть игроков, которая не готова к полноценным тренировкам с составом, сейчас они восстанавливаются после полученных травм, в том числе защитник Илья Самошников.

Фото: © пресс-служба «Рубина»

«У нас есть группа игроков, которая к сожалению, не приступила к занятиям в общей группе потому что травмы, полученные в прошлой половине сезона, были достаточно серьезные, но у нас длинные сборы поэтому надеемся, что всех игроков мы сможем привести к сезону в оптимальном состоянии», — отметил тренер.