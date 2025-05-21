Леонов сообщил, что Казань готовит к открытию современный футбольный центр

Строительство нового центра развития футбола в столице Татарстана выходит на финишную прямую. Как сообщил министр спорта республики Владимир Леонов в интервью агентству ТАСС, завершение всех работ запланировано на конец августа.

«Уже практически готов крытый футбольный манеж, ведутся активные работы по модернизации открытых полей. Планируем полностью завершить проект к Дню Республики», – отметил Леонов.

Спортивный комплекс включает обновленные тренировочные поля, современный манеж и универсальный спортивный комплекс с новым общежитием. По словам министра, создаваемая инфраструктура станет одной из лучших в России для подготовки футбольных команд всех уровней – от детских до профессиональных.

Напомним, центр создается для организации полноценного тренировочного процесса. Предварительно, торжественное открытие объекта намечено на начало сентября.

Напомним, ранее мы писали, что в Казани согласовали строительство школы фигурного катания Загитовой.